Mit dem Sieg über die BSK Ravens vergangen Sonntag haben die Huskies Wels den Grunddurchgang mit einer Perfect Season abgeschlossen. Erstmalig in der kurzen Vereinsgeschichte steht das Team aus Wels am 24. Oktober daheim in den Playoffs.

Das Spiel am Sonntag war für die Huskies grundsätzlich nur noch reine Formsache. Da die Messstädter im Grunddurchgang bereits 5 Spiele klar gewonnen hatten, waren Sie bereits fix für die Playoffs qualifiziert. Im Spiel am Sonntag wurde den BSK Raven jedoch keine Chance gelassen. Die Huskies dominierten von beginn weg klar das Geschehen. Bereits zur Halbzeit lagen die Huskies mit 3:10 in Führung. Nach der Pause wurde das Spiel in gleicher Gangart weitergeführt. Dem Gegner wurde keine Chance zum Punkten gelassen und die Huskies gewannen letztendlich klar mit 6:20. Mit diesem Sieg schlossen die Welser den Grunddurchgang mit einen 6:0 ab und erreichten die Perfect Season. Nun laufen bereits die Vorbereitungen für das Halbfinal Spiel am 24. Oktober gegen die AFC Mustangs aus Ebreichsdorf. Sollte auch dieses Spiel gewonnen werden, steht das Team aus Wels am 6. November im Finalspiel um den österreichischen Meistertitel der DIV IV.