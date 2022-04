Ein spannendes Rennen wurde den zahlreichen Zuschauern heute beim 60. Raiffeisen Kirschblütenrennen in Wels geboten. Das erstmals von der Radsport Wels GmbH. veranstaltete Radsportevent war gleichzeitig auch das erste Mal Teil der road cycling league Austria. Beim Eliterennen der Herren wurde bei sonnigen, aber sehr windigen Wetterbedingungen von den 170 Radprofis (neues Rekordstarterfeld) von Beginn an Tempo gemacht. Nach der zweiten von vier Runden konnten sich 8 Fahrer entscheidend vom Hauptfeld absetzen und einen deutlichen Vorsprung herausfahren. Rund 30 Kilometer vor dem Ziel attackierte aus dieser Gruppe Rainer Kepplinger (Hrinkow Advarics Cycleangteam) und fuhr solo Richtung Ziel. Nur Matthias Reutimann (Team Voralberg) konnte bei starkem Gegenwind aufschließen. Im Zielsprint nach 171 Kilometern hatte Kepplinger die besseren Beine und sicherte sich nach 4:17:30 Stunden (Schnitt 40,0 km/h) den 1. Sieg in seiner Karriere. Den Sprint der Verfolger holte sich Lokalmatador Florian Kierner aus Buchkirchen (Team Felbermayr Simplon Wels), der mit 55 Sekunden Rückstand Platz 3 und den Sprung auf das Podium schaffte. Gesamtführender in der Rad-Bundesliga bleibt Teamkollege Daniel Turek, der nach langer Anreise von der Tour des Ardennes in der Nacht von gestern auf heute den 10. Platz belegte. „Wir haben heute tollen Radsport gesehen. Es freut uns, mit Raiffeisen OÖ einen Partner an der Seite zu haben, dem das Fortbestehen des Kirschblütenrennens ein Anliegen ist. Ohne diesen Hauptsponsor wäre das Rennen nicht möglich gewesen“, so OK-Chef Rene Pillwatsch.

Rekordstarterfeld bei den Frauen

Dass sich der Frauen-Radsport im Aufwind befindet, wurde beim heutigen Rennen deutlich unter Beweis gestellt. Insgesamt 72 Damen nahmen die 70,4 Kilometer lange Strecke in Angriff. Nach einem packenden Rennverlauf sicherte sich Lydia Ventker vom Team Maxx-Solar mit einer Zeit von 1:56:58 Stunden (Schnitt 36,1 km/h) den Sieg. Kathrin Schweinberger (Team Ceratizit - WNT) und Corinna Lechner (Team Massi Tactic) landeten zeitgleich dahinter auf den weiteren Podestplätzen. Alle Ergebnisse auf www.computerauswertung.at

Dir. Günter Stadlberger, Vorstandsvorsitzender RAIFFEISENBANK WELS: "Mit 600 StarterInnen und zahlreichen organisatorischen Neuerungen ging das 60. Raiffeisen Kirschblütenrennen erfolgreich über die Bühne. Ich gratuliere den Organisatoren und bedanke mich bei den zahlreichen BesucherInnen vor Ort, welche die SportlerInnen so tatkräftig unterstützt haben".

Bildtexte:

Bild 1: Das Podium in Wels

Bild 2: Rainer Kepplinger siegt heute in Wels

Bild 3: Florian Kierner sicherte sich den Sprint der Verfolger

Bild 4: Über 100 Radprofis waren heute in Wels am Start

Bild 5: Im Damenrennen gab es ein Rekord-Starterfeld