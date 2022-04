Für den SC eine ungewöhnliche Spielzeit: 20:00 Uhr. Ein Flutlicht-Spiel also, das im Vorfeld nicht immer die besten Erinnerungen erweckt. Aber an diesem Spieltag ein Positivum für die Kensy-Elf.

1. Halbzeit: Vom Anpfiff weg eine dominante Rohrbach-Elf. Ein Schuss aus spitzem Winkel geht knapp am "Kiyan-Gehäuse" vorbei (2.) Befreien von diesem Druck konnten sich die Blau-Gelben erst nachdem David Mayr einen Angriff einleitete, der leider nichts Zählbares einbrachte (10.) Die Partie, wenn man so will, flachte etwas ab und bei einem fatalen Abwehrfehler in der SC-Abwehr bekam Rohrbachs Benedikt Schaubmaier eine Torchance, die er mit einem satten Schuss auf Höhe der Strafraumgrenze zur 1:0-Pausenführung nutzte (46. !!!)

2. Halbzeit: Die Marchtrenker kopierten Rohrbachs Angriffsspiel in Halbzeit eins. Vollgas mit dem Anpfiff. Und einmal mehr war es Davor Brajkovic, der nach einem Tihomir Zivkovic-Abpraller goldrichtig stand und mit einem "Hammer" den Ausgleich schaffte (50.) Davor legte nach und drehte das Spiel mit seinem zweiten Treffer, nach einem Zaubertrick, zum 2:1 (59.) Mit einer "Traum"-Vorarbeit von David Mayr konnte Christoph "Roiti" Roitner schließlich das 3:1 für den SC herausholen. Die Rohrbacher gaben sich jedoch noch nicht geschlagen, aber die Abwehr um Kapitän Patrick Hamader ließ nichts mehr anbrennen. es blieb beim 3:1-Auswärtssieg.

Anmerkung: Davor Brajkovic bewies einmal mehr seine Schussqualität. Leider wurde er wiederholt "unsanft" zu Fall gebracht (s. Fotos). Adam Kensy musste in diesem Match Stefan Hessenberger und Rene Kober wegen derer Verletzungen ersetzen.

Die Ib kam unter die Räder und ging als 1:4-Verlierer vom Platz.

VORSCHAU: Schlagermatch am Samstag, 16.4.2022, 16:30 Uhr, im Derby gegen die "VIKI!"