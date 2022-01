Gekickt wurde im Oberndorfer Stadion in Gunskirchen auf Kunstrasen .

Stadl-Paura reiste mit einer "halben" Kampfmannschaft an. "Halben" deshalb, weil in den Reihen der Gäste fünf professionelle Korea-Legionäre kickten, ergänzt mit Ib-Spielern. Wie an diesem Spieltag bekannt wurde, reiste die Stadl-Paura-Ia am Vortag zu einem einwöchigen Aufenthalt nach Umag (Kroatien) an.

Zum Spiel: Die fünf Koreaner konnten natürlich nicht die Spielstärke einer Regionalliga Elf aufwiegen, daher war Blau-Gelb spielbestimmend. So kamen anfangs Rene Kober (6.) als auch Niki Marincic zu zwei hochkarätigen Chancen (16.). Medi Sulimani war dann erfolgreicher und drückte einen Christoph Roitner-Assist zum 1:0 über die Linie (20.) Kurz darauf versenkt Niki Marincic einen platzierten 16m-Schuss ins rechte untere Eck zum 2:0 (22.) Eine Kopie (wenn man so will) das 3:0 von Davor Sekic (31.) Das 4:0 besorgte Christoph Roitner per Kopf (36.)

1. Halbzeit kurz zusammengefasst: Eine klare Sache für die Kensy-Elf.

2. Halbzeit: Die Koreaner-Connection wurde selbstbewusster, musste aber zuvor noch das 5:0 der Marchtrenker einstecken: Medi versenkte eine Davor-Flanke per Kopf (63.) Mit einem 20m-Heber (66.) und einem profihaften Treffer verkürzten der Gäste auf 2:5 (71.) Beim 6:2 mischte sich Giuliano Bernardoni in den Angriff ein und war ebenfalls per Kopfball erfolgreich (76.) Das trefferreiche Match schließt schließlich ein Koreaner (ein Stanglpass) zum 3:6-Endstand ab.

FAZIT: Beide Teams tat sich auf dem Kunstrasen schwer und es gab "Ausrutscher" en masse.

Eine richtige Aussagekraft kann man dieser Begegnung nicht zuschreiben.

VORSCHAU: Nächster Test auswärts gegen UNION Weißkirchen am Samstag, 5.2., 10:00 Uhr.