Um den Frühling heuer etwas später einzuleiten, veranstaltet die Landjugend Bad Wimsbach zum 20. Mal das SPRING VIT FESTIVAL im Schloss Meierhof.

Eine ausgelassene Stimmung, viel gute Musik und eine tolle Partylocation kommen natürlich nicht zu kurz.

Am Samstag, den 21. Mai werden die alten Gemäuer des Schloss Meierhof wieder in eine atemberaubende Partylocation verwandelt. Auf 5 verschiedenen Floor’s werden unglaubliche 19 internationale Act’s dem Publikum so richtig einheizen.

Im Main-Floor erwarten euch STEVE LIMA, JEY AUX PLATINES, JONNY LEE, ANTERO und KRISS MILES. Während BEEDEE, SKYFADE, ASOM, NEPHTIX, MC RUFFTUFF und MC NOVY im Drum‘n’Bass für bombastische Stimmung sorgen, werden euch im Techno-FLoor DISCO VAN STU, TOM BARKLEY, PHILECTRO und HANNES S. so richtig einheizen. Alle Alternative Liebenden kommen mit TK SEVEN und DJ SCHÖFFY voll auf ihre Kosten und im Ska&More Zelt erwarten euch SKOLA und OFFBEATFRONT.

Einlass ist ab 20.00 Uhr für alle über 16 Jahren!

Sichert euch ab 01.04. VVK auf Ö-Ticket oder in allen OÖ Raiffeisenbanken!