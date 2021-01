Du stehst vor der Entscheidung, welche Schule gut zu deinen Talenten und Zukunftsplänen passt? Du willst Matura machen und zeitgleich eine moderne wirtschaftliche Berufsausbildung abschließen? Du willst in guten und schwierigen Zeiten fit für das digitale Leben sein? Dann haben wir das perfekte Angebot für deine Karriere:

Mit der HAK-Matura stehen dir Universitäten und Fachhochschulen offen. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, sofort ins Berufsleben einzusteigen oder ein eigenes Unternehmen zu gründen. Die Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler beinhaltet allgemeinbildende Gegenstände und mehrere Fremdsprachen. Hinzu kommen natürlich die kaufmännischen Bereiche und digitalen Kompetenzen, die diesen Schulabschluss so wertvoll und besonders machen.

Die einzige private HAK in OÖ bietet dir Sicherheit und Halt in familiärer Atmosphäre, besonders auch in diesen herausfordernden Zeiten. Mit modernsten Kommunikationsmedien wird Unterricht auch im HomeOffice spannend und abwechslungsreich gestaltet. Lernen für die eigene Zukunft ist nicht mehr notwendigerweise an das Klassenzimmer gebunden, Orte des Lernens finden sich überall. Aber soziales Lernen, Erleben von Gemeinschaft, miteinander in Pausen Spaß haben, auch das alles gehört zu unserer Philosophie dazu. Und so ist dieses #wirallesindhaklambach-Gefühl eines, das sich in den zahlreichen Begegnungen und persönlichen Erfahrungen miteinander entwickelt. "Die HAK Lambach steht für Gemeinschaft und Zusammenhalt. Wir sind eine große Familie", meint dazu auch Patrick Kurz-Reichmann aus der 2ABHK.

Jede/r von uns hat andere Vorlieben und Fähigkeiten. Die Vielzahl der individuellen Angebote im Unterricht und die Spezialisierungen ab dem dritten Jahrgang bieten dir Raum für Entfaltung. Sei es im Bereich “Internationale Geschäftstätigkeit und Sprachen” oder im Bereich "Medien, Netzwerk, IT” - wir denken, dass auch für dich etwas dabei ist.

Du möchtest noch mehr erfahren über uns: Dann besuche doch unsere Website www.haklambach.at - dort findest du alles Wichtige gut sortiert. Unser Schulvideo, alle Informationen rund um unsere Fachbereiche; du siehst die Menschen, die in unserer Schule tätig sind und kannst dich über Projekte informieren. Das Beste ist aber immer Information aus erster Hand: frage Personen, die aktuell bei uns in der Schule sind oder die unsere Schule besucht haben. Sie können dir von ihren Erfahrungen berichten und dir bestätigen, dass man an der HAK Lambach “keine Nummer”, sondern einzigartig ist.