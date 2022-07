Nach einer relativ kurzen Sommerpause rollt der Ball wieder. Im ersten Testspiel trafen die SC-ler auswärts auf den OÖ Liga-Absteiger SV Grieskirchen und konnten sich mit einem 2:1-Auswärtssieg knapp behaupten.

1. Halbzeit: Das Spiel beginnt mit einem "Hessi" Hessenberger-Kracher aus 16m, der Ball streicht jedoch am linken oberen Eck in den Korner (2.) Mit einer Gäste-Chance dann die Pattstellung, auch hier streicht der Ball um Haaresbreite am Tor vorbei (14.) Zweite Torchance für die Blau-Gelben: Emmanuel Ikoko zieht seinem Bewacher auf dem rechten Flügel auf und davon, sein Torschuss landet jedoch an der Stange (25.) Es blieb beim 0:0 bis zum Pausenpfiff.

2. Halbzeit: Erste Spielerwechsel auf beiden Seiten. Zunächst profitieren die Hausherrn davon. Mit einem "Kracher" ins linke obere Eck gelingt das 1:0 (62.) Aber was täte der SC ohne Christoph "Roiti" Roitner. Mit einem seiner schnellen Antritte spielt er sich frei, legt auf für Tihomir Tivkovic, der den Ball nur mehr über die Linie zu drücken braucht: 1:1 (72.) Das 2:1 für seine SC-ler besorgt er dann selbst. Zunächst scheitert er am Tormann, im Nachsetzen dann doch noch der Siegtreffer zum 2:1-Auswärtssieg (87.)

VORSCHAU: Nächster Test bereits am Freitag, 8.7.2022, 19:00 Uhr, auswärts gegen UNION Naarn