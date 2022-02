"Bert", "Bertl" oder auch Berti", so wurde er gerufen. Am Samstag, 29.1.2002, ist er im 87. Lebensjahr aus dem Leben geschieden.

Für den SC Marchtrenk war er in den 70er Jahren als Ordnerobmann-Stv. sehr aktiv. Seinen beiden im Verein spielenden Söhne schaute er dabei nicht nur als Vater, sondern auch als Vereinsfunktionär auf die Beine.

Die Naturfreunde, die Fischer und, und, und, erfreuten sich ebenfalls seiner Anwesenheit. Besonders beliebt war er auch bei den Anfang der 90er Jahre vorwiegend aus SC-lern rekrutierten Hobbyradlern. Wegen seiner zuverlässigen und geselligen Art war er ein besonderer Baustein dieser Gemeinschaft. Er war beliebt und es fällt schwer, ihn nicht mehr in der Runde der Pedaltreter zu haben.

Es ist ein trauriger Abschied, der tief bewegt.