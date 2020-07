Ein Match mit wenigen Höhepunkten. Gegen die überaus defensiv eingestellte Bezirksliga-Mannschaft aus dem Mühlviertel war nur schwer heranzukommen. Zudem ging man nicht immer zimperlich mit dem Gegenüber, den "Blau-Gelben", um.

1. Halbzeit: Erster "Warnschuss" von Ivan Zeko, der Ball streicht um Haaresbreite am Tor von Goalie Manuel Höller vorbei (3.). Wie überhaupt, Tormann Manuel Höller stand in Folge immer wieder im Mittelpunkt und war für seine Mannschaft ein wertvolles Bollwerk. Aber, bei einem "bundesligatauglichen" Kombinationsspiel: Kober-Sulimani-Ikoko-Zeko war er bei dessen 16m-Knaller ins linke Eck machtlos (25.) Und dieses 0:1 sollte auch der Endstand sein, weil, wie bereits angeführt, die Heimmannschaft den Fensterladen dicht machte. Weitschüsse wurden entweder vom Goalie pariert oder verfehlten knapp das Ziel.

2. Halbzeit: Grundsätzlich müsste man diese als "Magerkost" einstufen. Der Ball wurde auf beiden Seiten oft zu lange hin- und hergeschoben. Zwei gute Momente wären noch erwähnenswert: Nach einem Eckball war der Tormann bereits geschlagen, der Ball kollerte im "luftleeren" Raum, fand aber nicht den Weg ins Tor (72.) Und einmal wagten sich die Rieder aus ihrem Versteck, rückten samt Goalie weit auf, ein ca. 50m-Abschlag aufs leere Ried-Tor verfehlte nur knapp das Ziel (81) Das war´s dann.

Vorschau: Am kommenden Samstag geht es bereits ums "Eingmachte!" Cupspiel auswärts gegen SK St. Magdalena. Anstoß ist um 18:00 Uhr.