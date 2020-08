2. Runde des Transdanubia-Landescups: Landesliga Ost gg Landesliga West oder: SC Marchtrenk gg SK Bad Wimsbach. Es war unheimlich schwer, dem Wimsbacher Bollwerk zu trotzen, hatten doch die Gäste in den vorangegangenen Spielen lediglich einen (!!!) Treffer kassiert.

1. Halbzeit: Es war das zu erwartend forsche, selbstbewusstes Auftreten der Wimsbacher. Große Laufwege, immer wieder weite Flanken auf ihren Linksaußen, der für Unruhe in der SC-Abwehr sorgen sollte. Daher hatten die Hausherrn bange Anfangsminuten zu überstehen (19.). Bis auf einen Julian Peterstorfer-Freistoß tat sich auf Seiten der Blau-Gelben lange Zeit nicht viel. Kurz vor dem Pausenpfiff dann spektakuläre Strafraumszenen. 42.: Emmanuel Ikoko kann gerade noch in den Korner abwehren. 43.: Auch seitens der Kensy-Elf blieb der Torjubel in der Kehle stecken.

2. Halbzeit: Durch unnötige Dribbeleien in der SC-Abwehr bringt sich die Mannschaft selbst in Bedrängnis und hat bei einem Torschuss ins Außennetz Glück (60.) Und entgegen dem vorigen Spielverlauf das 1:0 für die Heimmannschaft. Nach einem Zuspiel von Emmanuel Ikoko kann der mit einem Torriecher behaftete Rene Kobler das 1:0 (71.) herausholen. Diesen knappen Vorsprung hielt dann Goalie David Plavac mit einem unwahrscheinlichen Reflex in der 83. Spielminute fest. Bravo, David !!! In der 90 + 1 Minute dann noch ein Zeko-Traumtor ins linke obere Eck - das war´´ s dann. Der SC steigt nach diesem 2:0-Heimsieg in die 3. Cuprunde auf. Gegner wird ASKÖ Oedt sein. Spieltermin ist noch offen.

Nicht offen ist der Meisterschaftsauftakt am kommenden Samstag, 15.8.2002, auswärts gegen UNION Naarn. Anstoßzeiten: 15:00/17:00