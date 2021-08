Vor rund sechs Jahren wurde der Petanque Sport Verein (PSV) Wels/Tolleterau aus der Taufe gehoben. Sensationell konnte jetzt Andreas Schwendtner für die Welser den Meistertitel erringen.

WELS. Als krasse Außenseiter gingen die PSV Wels Spieler Michael Hager aus Wels und Andreas Schwendtner aus Schlüsselberg bei den ÖM in Haslach an den Start. Während Michael Hager in der Vorrunde ausschied, zog Andreas Schwendtner mit Platz 15 (36 Mannschaften) in die KO-Phase ein. Von da an war Andreas nicht mehr zu stoppen. Mit einer taktischen Meisterleistung und perfektem „Legerspiel“ brachte er seine Gegner zur Verzweiflung.

Durchmarsch zum Titel

Im Achtelfinale bezwang er Frederic Mancanares mit 13:10. Auch im Viertelfinale dominierte Andreas seinen Gegner Thomas Jeromel und gewann mit 13:5. Im Halbfinale lieferte der Welser seine beste Leistung ab und eliminierte Rainer Kocher mit 13:8. Nach insgesamt 10 Stunden und 7 Spielen fand sich Andi plötzlich im Finale der Titelkämpfe. Aber auch da behielt er die Ruhe und zog seinem Gegner mit tollen „Legern“ den Nerv. Schließlich setzte er sich in einem spannenden Finale mit 13:11 gegen den dritten Franzosen Remi Pomel durch und jubelte über den völlig überraschenden Titelgewinn für PSV Wels/Tolleterau.

Der Staatsmeister zu seinem Sieg: „Das war ein sehr intensiver Tag. Ich konnte mich von Spiel zu Spiel steigern, aber das es zum Sieg reichte ist ein echter Wahnsinn.“

Interessierte können sich unter Telefonnummer +43 664 3253100 oder per Mail unter office@psv-wels.at zu einem Probetraining anmelden.