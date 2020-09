Die Meisterschaft ist zwar noch relativ jung, doch die Kensy-Elf stand vor diesem wichtigen Drei-Punkte-Spiel bereits mit dem Rücken zur Wand. In diesem Kellerduell gegen die Blau-Weißen Amateure zählte also nur ein Sieg. Ein Sieg, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.

1. Halbzeit: Mehr Spielanteile für die Blau-Gelben. Medi Sulimani war dabei der Pechvogel, zweimal traf er nur Metall (10. Minute aus einem Freistoß und 42. Minute aus dem Spiel heraus) Auch sonst diktierten die Marchtrenker das Spiel und, wie heißt es so schön: Wenn man nicht trifft, dann wird man bestraft. Und so war es denn: Ballabnahme im Mittelfeld, weiter Pass zum Rechtsaußen David Julian Swoboda, der nach einem kurzen Haken von halbrechts abzog und ins lange Eck traf (45. !!!) ... Pech für Goalie David Plavac: der Ball wurde von einem SC-Abwehrspieler noch leicht abgefälscht. Und mit dem 1:0 ging´ s in die Pause.

2. Halbzeit: Starker Druck der Hausherrn aufs Tor der Marchtrenker. Dabei musste Goalie Plavac das eine oder andere Blackout seiner Vordermänner mit Paraden korrigieren. Aber die Blau-Gelben fanden wieder ins Spiel, auch wenn rassige Strafraumszenen auf sich warten ließen. Ivan Gvozden setzte einen Kopfball um Zentimeter übers gegnerische Tor (72.) Dann die Schlussminuten: Ivan Zeko´s Flanke von links zum mit aufgerückten Kapitän Julian Peterstorfer, der mit einem "Lucky"-Bodenaufschuss den ausgezeichneten Linzer Goalie Bastian Josef Horner bezwingen konnte (87.) Die 91. Spielminute: Beim Zuspiel zum völlig freistehenden, in der 78. Spielminute eingewechselten, Youngster Niklas Marincic versagten diesem beim Torschuss die Nerven - aus dem geplanten Torschuss wurde eine Ballrückgabe.

Lob gab es nach dem Spiel von Trainer Adam Kensy, der die gute Moral der Mannschaft herausstrich.

Vorschau. Am Samstag, 12.9.2010, 16:00 Uhr, gastiert der souveräne Tabellenführer Bad Leonfelden in Marchtrenk.

