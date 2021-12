Tolle Auszeichnung für Sabrina Filzmoser (Multikraft Wels): Die 41-jährige Thalheimerin, die bei den Olympischen Spielen in Tokio ihre große Karriere beendete, wurde nun vom Judo-Weltverband (IJF) mit dem Community-Hero-Award geehrt.

WELS. Von ihrer Auszeichnung wurde die zweifache Ex-Europameisterin in den USA überrascht, wo sie kürzlich die Berufspilotenlizenz schaffte und nun mit dem US-Judo-Olympiateam ein Trainingslager in Dallas absolviert. Erst zu Silvester wird Filzmoser heimkehren und bereits ab 2. Jänner 2022 mit Olympia-Bronzemedaillengewinner Shamil Borchashvili beim traditionellen Judo-Neujahrskurs in Linz als Trainerin in Aktion sein.