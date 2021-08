Die für Karate-do Wels startende Vorarlbergerin Bettina Plank holt in der Karate-Gewichtsklasse bis 55 kg die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio.

WELS, TOKIO. Mit zwei Siegen einem Ramis und einer Niederlage qualifizierte sich die 29-Jährige für das Seminfinale. Im Halbfinale unterlag Plank der späteren Olympiasiegerin Ivet Goranova aus Bulgarien mit 3:4:. „Ich weiß noch nicht, was heute passiert ist. Aber der große Traum ist in Erfüllung gegangen". Bettina Plank konnte ihre einzige Chance – da Karate nicht im Olympia-Programm von 2024 in Paris aufscheint – nutzen. Karate Austria-Generalsekretär Ewald Roth jubelte: „Ich dreh durch. Bettina hat den Wettkampf ihres Lebens geliefert, war derart fokussiert und erkämpfte sich verdient die Medaille in dem mit Sicherheit höchstklassigen Turnier aller Zeiten".