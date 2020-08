Der SC kann aus seinem Heimvorteil keinen Nutzen schlagen und musste auch im zweiten Heimmatch eine empfindliche Niederlage einstecken. Und wieder gab es zwei unterschiedliche Halbzeiten.

Halbzeit eins: Ein überaus kontrolliertes Spiel auf beiden Seiten. Der erste Eckball ging an Dietach, der jedoch nichts einbrachte (5.) Und die erste gute Möglichkeit für die Blau-Gelben: Eine Ikoko-Flanke köpfelt Petr Hosek neben das Tor (17.) Eine weitere Kopfballchance dann für Patrick Hamader: knapp daneben (22.) Und auch dieses Mal setzte Medi Sulimani einen knallharten 16m-Schuss ab - leider um eine Spur zu zentral (31.) Es blieb bei einem 0:0 nach 45 Minuten.

Halbzeit zwei: Ein Aufschrei unter den SC-Fans: Goalie David Plavac produziert eine Luftmasche, sodass Lukas Kragl wenig Mühe hatte, den Ball ins Tor zum 0:1 zu schieben (47.) Dieses Geschenk zum 0:1 beflügelte nicht die Marchtrenker, sondern die Gäste. Lukas Kragl legte nach und versenkte eine Freistoßflanke per Kopf (56.) ... das passierte genau in der Phase, als Patrick Hamader an der Linie versorgt werden musste. Beim 0:3 ließ Dietachs Christian Laskaj die SC-Abwehr "alt" aussehen (66.) Der Ehrentreffer aber blieb der Kensy-Elf versagt. Ein Beispiel gefällig: Ivan Gvozden spielte in den Lauf von Emmanuel Ikoko, der aber ließ die Torchance aus und jagte den Ball über die Latte (75.)

Kurz gefasst: Ivan Zeko, verletzt, fehlte der Mannschaft wie ein Bissen Brot, und Legionär Petr Hosek, geholt als Torjäger, bewegte sich 90 Minuten lang wie ein Spaziergänger.

Im Vorspiel unterlag die Reserve Dietach mit 0:2.

Vorschau: Nächstes Match auswärts gegen die Amateure von Blau-Weiß Linz. Samstag, 5.9.2020, 16:00 Uhr.