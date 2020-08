In Wels wird fleißig am Kader der Flyers herumgebastelt. Mit Christian von Fintel kann man die bereits dritte Neuerwerbung präsentieren.

WELS. Der 30-Jährige kommt vom deutschen Vizemeister Ludwigsburg in die Messesteadt. Neben großer Routine bringt der 1,90 Meter Flügelspieler besondere Qualitäten in der Defensive mit sich. Mit einer sprichwörtlich "Deutschen Arbeitseinstellung" soll er als Führungsspieler dem Team Stabilität verleihen.

“Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir Chris nach Wels holen konnten. Neben seinen guten basketballerischen Fähigkeiten, verfügt er vor allem über eine tolle menschliche Art und einen tollen Charakter. Mit seiner Erfahrung und seiner guten Arbeitseinstellung wird er uns sicher helfen können”, so Headcoach Sebastian Waser.