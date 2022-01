Mit Lukas Ried wechselt ein offensiver Mittelfeldspieler in die Messestadt. Der 26-jährige kann auf über 50 Bundesliga-Spiele für den TSV Hartberg zurückblicken.



WELS. In Wels soll er mit seiner Erfahrung und seinen offensiven Fähigkeiten dafür sorgen, dass der Regionalligist das Ziel Aufstieg in Liga Zwei schafft. Der Offensivallrounder soll einerseits als Assistgeber als auch als Motivator dem Spiel der Hertheraner zusätzlichen Schub verleihen. WSC-Hertha-Sportchef Gerald Perzy setzt große Stücke auf den erfahrenen Neuzugang: "Mit Lukas Ried bekommen wir noch mehr Qualität in unser Offensivspiel. Mit 26 Jahren ist er im besten Fußballeralter. Er ist sehr motiviert und will mithelfen, mit der Hertha den Aufstieg zu schaffen. Lukas hatte auch diverse andere Angebote, entschied sich aber für das spannende Projekt in Wels".