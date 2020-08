Der RE-Start verlief in vielerlei Hinsicht sehr erfolgreich. Es passte das Zuschauerinteresse; besonders auch die "langjährigen junggebliebenen Fans" kamen endlich wieder in den Genuss eines Punktespieles. Und es passte auch das Ergebnis.



Neuzugang Ismir "Isi" Jamakovic (brachte uns mit einem Freistoßtor auf die Siegesstraße und glänzte als Vorbereiter) und der an diesem Tag als Kapitän auflaufende und offensichtlich dadurch gestärkt agierende Matej Kajic (Freistoß zum 1:0 herausgeholt und 2 Kopfballtreffer) sorgten fast im Alleingang für die 3:0 Führung. Die sehr junge gegnerische Mannschaft ließ den einen oder anderen Sitzer aus und konnte am Ende des Spiels durch einen für Keeper Patrick Übleis unhaltbaren Heber nur mehr auf 3:1 verkürzen.

Sektionsleiter Karl Klement freute sich über den verdienten und ganz wichtigen Saisonstart, ortet aber da und dort noch Steigerungspotential. Unter anderem auch vom Kader; fehlten doch an diesem Tag unter anderem noch Stefan Haslgruber (gesperrt), Enis Mullabazi und Daniel Auböck (beide Urlaub). "Es wird interessant wie der Trainer mit der einen oder anderen anstehenden Personalsituation umgehen wird und auch wie wir uns beim Auswärtsspiel gegen Frankenburg dem ersten Tabellenführer der neu gestarteten Saison präsentieren werden.

Das nächste KM-Spiel findet am Freitag den 21.8.2020 um 18:00 Uhr in Frankenburg statt. Vorher um 16.00h startet auch für unsere 1b-Mannschaft der Meisterschaftsbetrieb.