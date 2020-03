Alexandra und Michael Walter vom Tanzsportclub Grün-Rot-Wels holten sich bei der Steirischen Landesmeisterschaft Standard Gold in der A-Klasse!

Ein kleiner, aber feiner Kreis von Tanzpaaren aus ganz Österreich gab sich am vergangenen Wochenende in Riedlingsdorf nahe der steirisch-burgenländischen Grenze ein Stelldichein, um sich im Langsamen Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slow Foxtrott und Quickstepp miteinander zu messen. Für Wels war zwar nur ein Paar am Start - dieses tanzte dafür aber groß auf:

Die jungen Eheleute Michael und Alexandra Walter holten sich mit eindeutigen Siegen in allen fünf Tänzen Platz eins in der A-Klasse - der zweithöchsten Leistungsklasse im Tanzsport, die oftmals auch als "Kronprinzenklasse" bezeichnet wird. Als Gewinner dieses Bewerbs durften die zwei auch in der allerhöchsten Leistungsklasse - der Sonderklasse - mittanzen. Hier verpassten sie um nur zwei von 35 Wertungen ganz knapp die Silbermedaille.

Am kommenden Wochenende sind die Allrounder Alexandra und Michael auf Malta im Einsatz, um ihren derzeitigen 37.Platz in der Weltrangliste der 10-Tänze-Kombination weiter zu verbessern.