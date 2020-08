Leider nun auch die „Schottercabana“ in Gunskirchen abgesagt!

Am Samstag dem 22. August wären heuer auf der ASKÖ Sportanlage in Gunskirchen wieder die „Schottercabana“ mit Boccia Ortsmeisterschaften und Beachsoccer – Turnier geplant gewesen. Leider musste nun die ASKÖ Gunskirchen nach dem Marktlauf nun auch diese Veranstaltung aufgrund der unsicheren „Corona – Lage“ absagen.

Nicht leicht gemacht haben es sich ASKÖ Obmann Gerold Einberger, sportlicher Leiter Christian Renner und „Schottercabana“ OK – Chef Tobias Einberger die Entscheidung. Schweren Herzens entschloss man sich schließlich zur Absage dieses Events

Obmann Einberger: „ der Boccia Bewerb und das Beach Soccer wären nicht das großen Problem gewesen, da ja anscheinend die Covid – Ansteckungsgefahr bei den „Outdoor Sportarten“ nicht wirklich groß ist – aber unser Event lebte in den letzten Jahren auch davon, dass nach Beendigung der sportlichen Wettkämpfe die Teilnehmer mit den zahlreichen Zuschauer bis in die frühen Morgenstunden zusammen die Zeit genossen und gefeiert haben. Auch wenn wir eventuell die behördlichen Auflagen für die Abwicklung des Events erfüllen hätten können, ist uns das Risiko momentan noch zu groß!“.

Dafür soll nun 2021 ein ganz spezielles Jahr für die ASKÖ Gunskirchen werden – feiert man doch in diesem Jahr sein 50jähriges Gründungsjubiläum! Dann steht neben dem Marktlauf und der Schottercabana auch noch ein spezieller „Jubiläumsfrühschoppen“ am Programm.