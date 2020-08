Mit viel Bauchweh aus Naarn einen Punkt entführt. Bauchweh deshalb, weil nach 78 Spielminuten stand es bereist 2:0 (!!!) für die Hausherrn. Mit viel Einsatz gelang dann doch noch der nicht unverdiente Ausgleich.

1. Halbzeit: Abspielfehler im Mittelfeld und schon brannte der Hut im SC-Strafraum (1.) Kurz darauf Freistoß für die Marchtrenker: Rene Kober legt sich den Ball auf Höhe des Sechzehner zurecht und verfehlt um Haaresbreite (2.) Strafraumaktivitäten blieben in Folge aus bis Rene Kober sich bis zur Kornerlinie durchgetankt hatte und von dort zurück auf Ikoko aufspielte, doch der "gute Mann" machte einen Haken zuviel anstatt abzuschließen (28.) Nach großem Laufpensum auf beiden Seiten ging´ s mit einem 0:0 in die Pause.

2. Halbzeit: Pech für Bernardoni, der beim Torschuss ausrutscht: sein Schuss prallt an die Außenstange (47.) Die Blau-Gelben weiterhin im Vorwärtsgang, plötzlich ein Konter über den wieselflinken Rechtsaußen Julian Kolingbaum, seine Hereingabe drückte Sebastian Brunner zum 1:0 ein (65.) Dem nächsten Treffer für die Naarner ging ein mißglücktes Dribbling voraus ... der Pfiff des Referees blieb dabei aus - Florian Friedl war dabei der Nutznießer zum 2:0 (78.) Rene Kober konnte nach Zuspiel von Ikoko mit einem präzisen 16m-Schuss ins linke untere Eck auf 1:2 verkürzen (85.) Daraufhin bäumte sich die Kensy-Elf nochmals auf: Ivan Zeko brachte mit einer "Zuckerflanke" Patrick Punz ins Spiel, der vom Fünfer souverän abschloss (88.) Hektik jetzt auf beiden Seiten - es blieb aber beim 2:2-Endstand.

Im Vorspiel "katapultierte" sich die SC-Ib mit der 0:12-Niederlage auf den letzten Tabellenplatz.

Vorschau: Heimspiel gegen UNION Rohrbach am Samstag, 22.8.2020, 17:00 Uhr. Vorspiel: 14:45 Uhr