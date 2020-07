Freundschaftsspiel gegen den OÖ-Ligisten UNION Edelweiß endete mit einem klaren 4:1-Auswärtserfolg der Kensy-Elf.

1. Halbzeit: Selbstbewusst und spielbestimmend agierte die Heimelf in den ersten Spielminuten; in dieser Phase fehlte noch die Homogenität bei den neuformierten Marchtrenkern. Aber mit Fortdauer des Spieles wurde bereits gut kombiniert und von hinten heraus Brauchbares für den Angriff geliefert. Und der an diesem Spieltag überaus einsatzfreudige Patrick Hamader, der Abwehrchef schlechthin, sorgte für das Positivum. Er schaltete sich wiederholt ins Angriffsspiel ein und wurde in der 38. Minute im Strafraum der Gegner von den Beinen geholt. Den dafür diktierten Strafstoß verwandelte Rene Kober souverän zur 1:0-Führung. Und nur eine Minute später eine "Zuckerflanke" von Neuzugang Petr Hosek für Medi Sulimani, der wieselflink seinen Bewacher austrickste und auf 2:0 erhöhte (39.) Bumm, das saß!

2. Halbzeit: Hier brachte sich Ivan Zeko mit einem besonderen Einsatz ins Szene. Er fing ein Tormann-Zuspiel Nähe der Mittellinie ab und brauste mit dem Ball auf und davon. Jedoch schon leicht abgedrängt gelang ihm doch noch das 3:0 (53.) Und wieder: Medi Sulimani. Auf der rechten Seite fand er viel Freiraum, konnte erneut einen Gegenspieler austricksen mit einem wohlüberlegten Lupfer ins linke obere Eck für das 4:0 (!!!) der Blau-Gelben sorgen (60.) Den Ehrentreffer der Hausherrn steuerte der bei Edelweiß der "auffälligste" Simon Abraham bei (79.) Edelweiß bäumte sich nochmals auf, aber das Menü war bereits gegessen. Noch erwähnenswert: Rene Kober zog auf Höhe des Elfers volley ab, der Ball streichte aber um Millimeter an der linken Stange vorbei ins Out (80.)

Fazit: Wer hätte das gedacht, insbesondere nach dem 0:2-Rückstand in der Vorwoche gegen Buchkirchen, dass sich die Kensy-Elf so steigern konnte

Vorschau: Nächstes Freundschaftsspiel auswärts gegen Sattledt am Freitag, 24.7.2020, 19:30 Uhr. Vorspiel der Reserven: 17:30 Uhr