Titelfavorit UNION Rohrbach setzte sich im Finish gegen eine schwächelnde SC-Mannschaft noch deutlich durch und siegte mit 4:2.

1. Halbzeit: Knalleffekt gleich in der Anfangsphase. Abspielfehler im Mittelfeld in den Lauf von Manuel Hartl, der dieses Geschenk dankend annahm und überlegt einnetzte (2.) Eine Riesenchance zum Ausgleich tat sich für Ivan Zeko auf, doch sein Heber landete am oberen Netz (15.) Die Kensy-Elf wurde spielbestimmender. Ein Kober-Kabinettstück wehrte Goalie Lukas Anton Weidinger mit einem unwahrscheinlichen Reflex ab (24.) Der Ausgleichstreffer hing bereits in der Luft, den, nachdem Kober erneut an Goalie Weidinger gescheitert war, Petr Hosek abstauben konnte (26.) Rene Kober selbst brachte dann seine Farben mit einem platzierten, überlegten Schuss ins linke untere Eck mit 2:1 in Führung (32.) Die Blau-Gelben versuchten noch nachzulegen, aber Rohrbach rettete sich sozusagen mit dem 1:2-Rückstand in die Pause.

2. Halbzeit: Hatte die Kansy-Elf in der Pause Schlaftabletten geschluckt? Es fehlte an Spritzigkeit als auch an Laufbereitschaft einzelner Spieler und dann "das" dazu: Emmanuel Ikoko verursachte an der Outlinie das unnötigste aller unnötigen Fouls. Die Freistoßflanke drückte der freistehende Stefan Berndorfer über die Linie zum 2:2-Ausgleich (57.) Nach vorne tat sich bei den Blau-Gelben wenig bis gar nichts, dafür erneut ein Abspielfehler im Mittelfeld und erneut sagten die Gäste Danke: Jan Mittermayr traf zum vorentscheidenden 2:3 (85., aus Sicht der Hausherrn). Und weil der aktivere SC-Mann Ivan Zeko verletzungsbedingt ausgefallen war (80.), mussten die Hausherrn in der 95. (!!!!) noch das 2:4 einstecken.

Fazit: Rohrbach w o l l t e den Sieg!

Vorschau: Transdanubia-Landescup mit dem Match auf eigener A nlage gegen den OÖ-Ligisten Oedt am Dienstag, 25.8.2020, 18;00 Uhr.