In der sechsten Runde der Herren-Tischtennis-Bundesliga kam es in Oberwart zum Aufeinandertreffen des Tabellenletzten Oberwart mit Titelverteidiger SPG Walter Wels. Die Ausgangslage in der Sonntagsbegegnung war daher naturgemäß eindeutig zugunsten der Welser.

WELS, OBERWART. Die Reise ins Burgenland nahm aber ein überraschendes Ende. Wie schon im Vorjahr kamen die Welser über ein Unentschieden nicht hinaus. Für die Punkte der Messestädter sorgte Adam Szudi mit zwei Einzelsiegen gegen Dominik Habesohn und Martin Storf. Auch im Doppel, gemeinsam mit Christian Friedrich punktete der Ungar. Positiv zu erwähnen ist, dass trotz dieses unerwarteten Remis der Einzug ins Halbfinale der Bundesliga gesichert werden konnte. Am kommenden Samstag, 14. März steht im max.center das Spiel gegen Wiener Neustadt auf dem Plan.