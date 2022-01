Drei Aktive des Welser Turnvereins nahmen am vergangenen Wochenende mit dem Olympiazentrum Linz in Antwerpen beim Flanders Swimming Cup teil. Bei diesem internationalen Schwimmevent waren Athleten aus sieben Nationen am Start.

WELS, ANTWERPEN. Marvin Miglbauer erreichte in Belgien über 50m

Rücken in 0:25,96 einen bemerkenswerten zweiten Platz. Dabei verfehlte er das Limit für die Europameisterschaften in Rom denkbar knapp.

Die Limits für die olympischen Jugendspiele in der Slowakei meisterte der 15-jährige Lukas Edl, der bei seinen fünf Starts ebenso viele Finali erreichte. Die Qualifikation gelang ihm über 100m Schmetterling, 100m Rücken und 200m Lagen. Seine Zwillingsschwester Lena konnte mit dem erreichen eines A-Finales und zweier B-Finali ihre gute Form unter Beweis stellen.