Der 22-jährige Ruderer, Armin Auerbach, der seit 2017 für die österreichische Nationalmannschaft rudert, braucht dringend ein neues Boot, um die Qualifikation für Olympia in Paris 2024 schaffen zu können.



WEISSKIRCHEN, WELS. Seit über einem Jahrzehnt trainiert Armin Auerbach täglich auf der Traun in Wels für sein größtes Ziel: Olympia. Bis zu 3 Trainingseinheiten am Wasser, in der Kraftkammer oder am Ruderergometer stehen beim dreifachen Staatsmeister täglich am Programm. Im Moment ist seine größte Sorge aber die Tatsache, dass er seit einigen Monaten kein eigenes Rennboot besitzt. Da ihm weder sein Verein, noch seine Eltern ausreichend finanziell unterstützen können, startet der aufstrebende Weltklasse-Ruderer seine eigene Crowdfunding-Aktion.

Das Ziel ist Olympia in Paris

Um die benötigte Summe von 13.000 Euro zu erreichen, erstellte der Spitzensportler aus Weißkirchen, eine aufwendige Kampagne inklusive professionellem Kurzvideo, mit dem er potenzielle Spender von seiner Notsituation überzeugen möchte. Im April 2021 ruderte der Weißkirchner bei der Europameisterschaft in Varese (ITA) sensationell auf den zehnten Platz in der olympischen Disziplin Doppelvierer. Wenige Wochen später erkrankte einer seiner Mannschaftskollegen schwer, weshalb er seine Hoffnungen auf eine mögliche Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokyo 2021 vorzeitig aufgeben musste. Nun hat er sich neue Ziele gesetzt: allen voran die Olympischen Spiele in Paris 2024. Um dieses Ziel weiter verfolgen zu können, kommt es jetzt vor allem auf den Erfolg seiner Crowdfunding-Aktion an.

Link zu Video:

https://www.gofundme.com/f/No-Boat-No-Olympics---Help-Armin?qid=d55b31d86db7b5ddc03df756b7a635f5