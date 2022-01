Laut Wirtschaftskammer war die Zahl der Neugründungen im Vorjahr stabil.

WELS, WELS-LAND. In der Stadt Wels gab es 277 neue Unternehmen. „Im vergangenen Jahr wurden 249 Unternehmen neu gegründet und 28 bestehende übernommen“, so WKO-

Bezirksstellenobmann Franz Edlbauer. Die meisten Gründungen habe es in der Sparte Gewerbe und Handwerk mit 92 gegeben, dahinter die Sparten Handel (81) und Information und Consulting (46).

Gewerbe und Handwerk führen

In Wels-Land waren es 339 neue Unternehmen. „Im vergangenen

Jahr wurden 329 Unternehmen neu gegründet und 10 bestehende Unternehmen übernommen“, so WKO-Bezirksstellenobmann Franz Ziegelbäck. Die meisten Gründungen habe es in der Sparte Gewerbe und Handwerk mit 134 gegeben, dahinter die Sparten Handel (115) und Information und Consulting (51).