Generationenwechsel im max.center Wels: Mit 1. März übernimmt Doris Panagl die Leitung der Shopping Mall, Egbert Holz geht nach 23 Dienstjahren in den Ruhestand.

WELS. Die studierte Betriebswirtin begann als Assistentin der Geschäftsführung in der Maximarkt-Zentrale, führte dann die Abteilung Werbung und Kommunikation und wechselte 2005 in das max.center Wels. Als Teil des Marketing-Teams begleitete sie den Standort von Beginn an. Seit 2010 leitet Doris Panagl das Center-Marketing, später auch das des Stamdortes in Krems. Nun trägt sie die Gesamtverantwortung für das Center-Management in Wels.

Der bisherige Center-Manager Egbert Holz geht nach 23 Dienstjahren in den Ruhestand. Er führte das Welser Center seit der Eröffnung 2005, ab 2013 auch das Mariandl in Krems.