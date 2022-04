Das Bauunternehmen Felbermayr weitet mit der neuen Niederlassung in Raab sein Service aus.



RAAB. Felbermayr hat seine Präsenz in der Region weiter ausgebaut: Ergänzend zum Standort Haag am Hausruck bietet das Bauunternehmen jetzt auch mit einer neuen Niederlassung in Raab seine Baudienstleistungen im Tief- und Straßenbau an.

An diesem Standort, beziehungsweise auf den Baustellen, werden vorerst rund 45 Mitarbeiter tätig sein. Das Betätigungsfeld erstreckt sich, beginnend mit Unterbauarbeiten, über Randeinfassungen, bis hin zum klassischen Straßen- und Wegebau für öffentliche, industrielle und private Auftraggeber. Dazu kommt auch der Asphalt aus der hauseigenen Asphaltmischanlage hinzu. „Wir freuen uns sehr, damit in der Region unsere Präsenz als Bauunternehmen weiter auszubauen“, sagt Bernhard Strasser, Bereichsleitung Tiefbau.

Breites Spektrum

Vom neuen Standort in Raab werden folgende Arbeiten angeboten:

• Asphaltierungsarbeiten

• Unterbauarbeiten für den Straßenbau (Graderungen)

• Herstellen von Entwässerungen und Kanalbauten

• Randeinfassungen versetzen

• Pflasterungsarbeiten

• Erdarbeiten

• Straßenreinigung mit Spezialfahrzeugen

• Garten- und Landschaftsbau (mit Firma Danner, Vorchdorf)