Das Volksfest ist vom Tisch, dennoch finden im September zwei Messen statt.

WELS. Gleich zwei Messeformate in Kombination gehen von 11. bis 13. September über die Bühne.

So wird die Messe Wels mit der Classic Austria wieder zum Treffpunkt für alle Oldtimerliebhaber. Präsentiert werden Young- und Oldtimer, elegante Klassiker und Raritäten, amerikanische Luxusfahrzeuge, atemberaubende Einzelstücke, Motorräder, Traktoren sowie Nutzfahrzeuge und vieles mehr. Bei der vierten Auflage erleben Besucher pure Leidenschaft, die man bei den Ausstellern spürt.

So setzt sich die Classic Austria 2020 zusammen:

Pkws, Lkws, Traktoren & Motorräder

Classic Car Auctions by Julius Hügler 1875 – Oldtimer-Auktion

Private Old- & Youngtimer Fahrzeugbörse

Renommierte Fahrzeughändler

Clubstände & Vereine

Teilemarkt – am Freigelände – Samstag ab 5.30 Uhr

Zeitgleich "Blühendes Gartenfest"



Zum ersten Mal findet die Classic Austria zeitgleich mit dem neuen Messeformat "Blühendes Gartenfest" statt. Neu ist, dass mit einem Ticket beide Messen besucht werden können. Ein abwechslungsreicher Tag in Wels ist damit garantiert. Das "Blühende Gartenfest" präsentiert unter dem Motto „Der Herbst ist der Frühling des Winters“ die besten Tipps und Anregungen rund um die Planung, Gestaltung und Ausstattung des Gartens.

Highlights sind:

Großer Blumenzwiebelmarkt

Welser Pflanzenrariätenmarkt

NEU: Dahlienschau

Wintergemüse „Einkochen & Einlagern“

Sonderschau „Heidekraut & Gräser“

Tolle Schaugärten der OÖ Gartengestalter

Zahlreiche Vorträge von unseren „Grünen Experten“

Herbstdekoration

Obstbäume & Stauden

Gemüseanbau zur Selbstversorgung

Empfohlen wird, sich die Tickets bequem vorab online unter www.classic-austria.at und www.gartenfest-wels.at zu sichern.