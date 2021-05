Der Lagerhaus-Standort in Wels wird am 31. Juli endgültig geschlossen.

WELS. Lange hat es geschwelt, nun ist es fix: Das Lagerhaus in Wels, Knorrstraße, wird geschlossen. Werkstätte und Tankstelle machen per 28. Mai zu, der Haus- und Gartenmarkt sowie der Baustofffachhandel ab 31. Juli.

Hintergrund ist laut Auskunft der Raiffeisen Ware Austria AG, dass "eine Weiterentwicklung des aktuellen, veralteten Standorts aus Gründen der Stadtentwicklung beziehungsweise gewerberechtlichen Gründen nicht möglich war", so Konzernsprecherin Michaela Fritsch. Man habe "intensiv und lange" nach einem alternativen Standort in Wels oder in der direkten Umgebung einen alternativen Standort zu entwickeln, aber auch dieses Vorhaben war aus verschiedenen Gründen nicht realisierbar.

"Schweren Herzens"



Deshalb habe sich die Lagerhaus-Genossenschaft Eferding-OÖ Mitte "schweren Herzens" entschlossen, sich aus Wels zurückzuziehen und den Fokus auf den Ausbau anderer, umliegender Standorte zu legen. Die Kunden werden nun auf die Umkreisstandorte in Lambach, Gunskirchen, Haiding, Hörsching, Weisskirchen, Sipbachzell und Steinhaus verwiesen. Für Haus- und Gartenmarktkunden sei besonders der neue Markt in Lambach interessant.

Die Mitarbeiter aus Wels sollen künftig großteils von Lambach und Hörsching aus Baustellen im Gebiet Wels betreuen. Auch die Zustellung im Energiebereich von Pellets, Heizöl und Diesel sei gesichert. Statt der Lagerhaus Tankstelle stehe zukünftig die Tankstelle eines anderen Anbieters zur Verfügung. Den Werkstättenbereich kompensiere der Standort Hörsching .