Die Anlagen der Firma Rübig erreichen buchstäblich "neue Höhen".

MARCHTRENK, WELS. Rübig-Anlagenbau, führender Hersteller von Wärmebehandlungsöfen aus Wels, nimmt die beiden größten Nitrieröfen seiner Firmengeschichte in Betrieb. Bei beiden handelt es sich um Micropuls Everest Duo Plasma-Nitrieröfen – das technologische Flaggschiff des Unternehmens.

Die erste Anlage wurde bereits bei der Schwesterfirma Rübig Härtetechnik in Marchtrenk installiert. Eine der Kammern ist für Bauteile mit einer maximalen Länge von drei Metern ausgelegt. Die andere misst sogar eine Höhe von sechs Meter und weist damit die zweitgrößte nutzbare Höhe auf, die jemals bei Rübig konstruiert wurde. Die bisher größte Kammer misst 7,5 m. Besonders lange Bauteile wie Wellen, Spindeln oder Schnecken können hier nun nitriert, nitrocarburiert und/oder oxidiert werden.

Auftrag aus China



Der zweite Auftrag wurde soeben von einem chinesischen Kunden erteilt. Die Anlagenkammer misst eine nutzbare Höhe und einen nutzbaren Durchmesser von jeweils drei Meter. Dies wird der größte Durchmesser in einem je von Rübig gebauten Ofen sein. Die Anlage selbst wird in Österreich hergestellt, der Auftrag ist für die junge Tochtergesellschaft Rubig Industrial Furnaces Taicang, China, ein großer Erfolg.

Info über das Unternehmen

Die Rübig-Anlagentechnik ist führender internationaler Hersteller von Anlagen zur Plasmanitrierung und –beschichtung sowie Gasnitrierung. Mit mehr als 200 Kunden in über 40 Ländern ist die Division der Global Player der in Wels ansässigen Rübig Gruppe.

Ständige technologische Fortschritte im Bereich der Plasmanitriertechnolgie, wie sie in unterschiedlichsten Branchen von Automotive über die Lohnwärmebehandlung bis hin zur Luftfahrt und Windenergie Anwendung findet, brachten das Unternehmen an die Spitze der internationalen Bühne.