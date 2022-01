Nicht zuletzt wegen der hohen Wirtschaftskraft in der Region fehlen auch hier oö-weit die meisten Arbeitskräfte.

WELS, WELS-LAND. Blickt man in den Fachkräftemonitor des Landes OÖ unter fkm-ooe.at, zeigt sich deutlich, wie sehr der Bedarf an Fachkräften in der Region Wels & Wels-Land exlodieren wird. Zusammen mit der Region Linz werden hier laut Berechnung heuer bereits 19.000 qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fehlen. Zwei Jahre später werden es bereits 38.000 sein. Aufs Bundesland gesehen stöhnt vor allem unsere Region unter dem Mangel. Ein Grund dafür ist die hohe Wirtschaftskraft und Unternehmendichte in Wels und Wels-Land.

Vor allem Lehrberufe



„Es gibt mittlerweile keine Branche, in der nicht Mitarbeiter gesucht werden. Angefangen von LKW-Fahrern, über beinahe alle handwerklichen Berufe bis hin zu IT-Technikern, Bedarf besteht überall", sagt Thomas Brindl, Leiter der WKO Wels. Laut Fachkräftemonitor kommt der Großteil der gesuchten Berufe aus dem Sektor "Industrie, Gewerbe und Handwerk" mit den Teilbranchen Lebensmittelproduktion, Chemie und Kunststoff, Metallverarbeitung und Fahrzeugbau, Elektro und Maschinenbau sowie Bauwirtschaft. Hier werden vor allem Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Lehrabschlüssen gesucht – händeringend. Doch: "Die Betriebe sind zwischenzeitlich so weit, den Fokus nicht nur auf gut ausgebildete Fachkräfte zu legen, sondern suchen auch Hilfskräfte ohne Vorkenntnisse. Doch auch hier ist am Arbeitsmarkt kaum etwas zu gewinnen", so Brindl.

Kritik

Rund 4.600 Personen sind laut Brindl in der Region arbeitslos sind und davon knapp die Hälfte unter 40 Jahren, "ein nicht zu akzeptierender Umstand". In erster Linie müsse deshalb die Arbeitsvermittlung besser werden, indem man die Spielregeln in puncto Zumutbarkeitsbestimmungen anpasst und wir werden weiters über einen qualifizierten Zuzug nicht hinwegkommen. Dafür braucht es aber dringend eine Anpassung der Rot-Weiß-Rot Karte, denn in der derzeitigen Form ist dieses Instrument völlig unpraktikabel.“