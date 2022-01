Die dreijährige Fachschule des Agrarbildungszentrums (Abz) Lambach bietet den Schülerinnen und Schülern ein Sprungbrett in das spätere Berufsleben.

LAMBACH. Eisenstücke zusammen schweißen, Obstbäume pflegen und eigene Möbel tischlern: Das Ausbildungsangebot im Agrarbildungszentrum (Abz) Lambach ist vielfältig. Mittlerweile sei die Schule auch nicht mehr nur bei jungen Leuten aus der Landwirtschaft gefragt. Denn immer mehr Mädchen und Burschen, deren Eltern keinen Bauernhof besitzen, seien an einer Ausbildung am Abz interessiert. Wer die dreijährige Fachschule absolviert, könne danach bereits in das zweite Jahr eines Lehrberufes einsteigen. Weiters seien die Absolventen und Absolventen gefragte Lehrlinge in den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft.

Eine Führung durch die Schule ist nach Voranmeldung möglich. Mehr Infos unter abzlambach.at.