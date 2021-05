Weiterbildungsangebote in Wels

Berufliche Fortbildung, das Nachholen der Matura oder gar eine komplette Neuorientierung? Wer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und Angeboten im Bereich Weiterbildung ist, wird beim Bfi, Wifi und auch bei der Volkshochschule in Wels fündig.

WELS. Wer als Kindergartenhelfer oder Tagesmütter einer oberösterreichischen Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung ein neues Aufgabenfeld übernehmen möchte, kann sich beim Bfi zum Spielgruppenleiter ausbilden lassen. Dabei wird unter anderem Wissen im Bereich „didaktische Grundlagen für die Spielgruppe/Entwicklungsmöglichkeiten“, „Aufbau und Ablauf einer Spielgruppe“ oder in „Gesprächsführung mit den Eltern“ vermittelt. Gerade medizinische Berufe sind momentan wieder sehr gefragt. Für alle Interessierte, die in diesen Bereich einstiegen möchten, veranstaltet das Bfi die Informationsveranstaltung „Medizinische Assistenzberufe“ am 9. September um 18 Uhr (Bfi Roseggerstraße).

Diverse Sprachkurse

Auch Volkshochschule (VHS) in Wels bietet ein breites Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten an. „Neben Fotokursen, Grundlagen der Videografie, Pilates, Yoga oder Kochkursen haben wir natürlich auch diverse Sprachkurse im Programm“, sagt Silke Baumberger von der VHS. Wer als besonders sprachaffin ist, für den gibt es hier eine besonders bunte Palette an Angeboten: Englisch, Russisch, Latein, Griechisch sowie Arabisch - die Vielfalt ist groß. „Im Herbst bieten wir dann auch einen Japanisch Kurs an“, verrät Baumberger.

Weitere Informationen zu Weiterbildungsangeboten:

Volkshochschule Wels: vhs-wels.at

Bfi Wels: bfi-ooe.at

Wifi Wels: wifi-ooe.at