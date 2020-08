Mit August 2020 starten die Bauarbeiten für die neue Firmenzentrale der Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH am Gelände der ehemaligen Welser Abfallverwertung, kurz WAV. Die Fertigstellung ist für Herbst 2021 geplant.

WELS (mef). Hintergrund: Mit dem viergleisigen Ausbau der Westbahnstrecke Linz–Marchtrenk, inklusive Anbindung an den Blue Danube Airport in Hörsching, musste das bisherige Bürogebäude abgerissen werden. Der Betrieb am ehemaligen WAV-Standort in der Welser Mitterhoferstraße gilt als Dreh- und Angelpunkt der oberösterreichischen Müllentsorgung.

Dreifacher Freudentag

"Heute ist für mich ein dreifacher Freudentag", sagt Wirtschafts- und Umweltlandesrat Markus Achleitner kürzlich während der Pressekonferenz zum Spatenstich. "Zum einen werden 2,5 Millionen Euro in dieses neue Projekt investiert. Die Konzentration der Verwaltung und die damit verbundene Verlegung der Zentrale ist ein weiterer Baustein um den Wirtschaftsraum Wels zu stärken. Das freut mich als Wirtschafts- und Energielandesrat. In meiner Rolle als Aufsichtsratspräsident des Unternehmens freut es mich zudem, dass die Energie AG Oberösterreich erneut ein Vorreiter ist."

Wertstoff der Zukunft

Mit der Erweiterung des Welser Verwaltungsgebäudes wird Platz für beinahe 100 Arbeitskräfte geschaffen. Zudem entstehen vier Ladestationen für Elektroautos. "Damit wird die Infrastruktur in Sachen E-Mobilität gestärkt", sagt Achleitner.

Pro Jahr werden am Standort aus 343.000 Tonnen Abfall Energie und Fernwärme für etwa 60.000 Haushalte. "Müll ist einer der größten Wertstoffe der Zukunft. Innerhalb von nur 24 Stunden werden weltweit 5,5 Millionen Tonnen Müll erzeugt. Am Standort Wels wird Müll nicht nur verwertet, auch werden weitere Wertstoffe wie Metalle aus der Schlacke gewonnen", sagt Generaldirektor Werner Steinecker.



Ursprünglich Notlösung

"Urspünglich wurde die Anlage in Wels anno 1996 als Notlösung, mit dem Nutzen Haus- und Gewerbemüll zu verbrennen, errichtet. Heute entwickelt sich das moderne Recyclingzentrum, das mittlerweile im Eigentum der Energie AG steht, zum Musterstandort für die Abfallverwertung. Das wäre ohne die gute Zusammenarbeit mit Anwohnern sowie den Verantwortlichen der Stadt Wels nicht möglich", sagt Technikvorstand Stefan Stallinger. Mit der Übersiedlung der Firmenzentrale wandert zudem "das Hirn der Abfallwirtschaft von Hörsching nach Wels."



900 Mitarbeiter

Die Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH agiert österreichweit im Bereich der Abfallentsorgung und -verwertung. Beinahe 900 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Sie betreuen etwa 3,5 Millionen Menschen in Österreich und Südtirol, mehr als 11.200 Gewerbe- und Industriekunden sowie mehr als 840 kommunale Kunden. "Die Menschen verlassen sich auf die Leistungen des Hauses. Die Energiesicherheit ist mir daher ein besonders großes Anliegen", sagt Stallinger.