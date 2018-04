Außergewöhnliches Schauspiel im Barocktheater Lambach

26.04.2018, 19:55 Uhr

15 Jahre Barocktheater Lambach mit mehr als 30 erfolgreichen Produktionen wurden vom Theaterverein zum Anlass genommen, wieder einmal neue Wege zu gehen.



Maximilian Kopt

Regie von Tom Pohl

Heuer gibt es mehrere Produktionen mit jeweils reduzierten Ensembles. Im Frühling steht nun die Komödie „Sechs Tanzstunden in sechs Wochen“ von Richard Alfieri auf dem Spielplan. Das Besondere an diesem Stück: Nach der Choreografie des ( auch zum ersten Mal auf der Theaterbühne stehenden) Profisvon derwerden 6 verschiedene Tänze vorgeführt. Unter derliefern sich die gutsituierte, ältere Dame Lily(Anna Gartner) und der hitzköpfige , temperamentvolle Tanzlehrer Michael (Max Kopt) bei Cha-Cha-Cha, Swing, Walzer, Tango und Foxtrott Täuschungsmanöver und kreuzen in schlagfertigen Wortgefechten mit Genuss ihre Klingen. Von Woche zu Woche, von Schritt zu Schritt nähern sich die beiden mehr und mehr an und fassen Vertrauen zueinander. Für alle Komödienliebhaber, aber auch Tanzbegeisterte ein Muss!

Das Stück läuft seit 13.April-das Publikum zeigte Riesenbegeisterung durch"standing ovations" sowie Zugabeforderungen