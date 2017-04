Beratertag zum Aquascaping mit dem Weltmeister am 13. Mai 2017

28.04.2017, 07:04 Uhr

Zu den Aqua-Days kommt der Weltmeister: Der frischgebackene Champion im Live-Aquascaping (gekürt auf der „Art of the planted Aquarium“) Volker Jochum richtet „live“ in zwei Shows verschieden große Aquarien ein. Kunden haben die Möglichkeit, das neue Aquarium mit dem Weltmeister einzurichten. „Stellen Sie sich vor Sie kaufen ein neues Auto und ihnen wird gesagt: Die Motoreneinstellung und ein Fahrertraining können Sie draußen auf unserem Gelände mit Nico Rosberg persönlich besprechen. Diesen Service gibt es jetzt beim Megazoo Aqua-Day“, so Luer. Volker Jochum berät die Kunden vor Ort und unterstützt die zukünftigen Aquarienbesitzer bei der Einrichtung. Infos: www.megazoo.atAquascaping ist das Gestalten von Aquarienlandschaften und erfreut sich steigender Beliebtheit. Ziel des Aquascaping ist die Gestaltung eines möglichst ästhetischen Erscheinungsbildes des Aquariums. Dazu werden verschiedenste Naturmaterialien wie Holzwurzeln aus Mooren, Sümpfen oder Savannen verwendet. Außerdem werden Steine und Felsen verwendet. Diese Dekorationselemente werden teilweise mit Moosen und Pflanzen besetzt und überwachsen. In diesen Naturaquarien stehen Pflanzen und Dekorationsmaterialien im Vordergrund. Auf den Besatz mit Tieren wird häufig verzichtet, oder es werden nur wenige Fische, Garnelen oder Algen fressende Schnecken eingesetzt. Aquascaping kam Anfang der 90er Jahre aus Asien nach Europa. Mittlerweile werden Weltmeisterschaften und viele international besuchte Wettbewerbe veranstaltet, wobei Preisgelder von bis zu 1 Million Yen keine Seltenheit sind. Der japanische Naturfotograf Takashi Amano hat diesen Stil der Naturaquaristik entscheidend geprägt und weltweit Aquarianer animiert, die Kunst des Aquascapings zu erlernen.Bildtext: Weltmeister Volker Jochum ist der Stargast beim Beratertag zum Aquascaping am 13. Mai 2017