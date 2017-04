"Brazil Night" im Rossstall Lambach

26.04.2017, 13:27 Uhr

Eda Costa Renzulli und Band sorgen für Unterhaltung

LAMBACH. Feuriger Samba und heiße Rhythmen erwarten die Besucher am 5. Mai um 20.00 Uhr im Rossstall Lambach. Die Kulturvereinigung O2 lädt zur "Brazil Night" mit Eda Costa Renzulli und Band. An diesem Abend haben die Besucher die einmalige Gelegenheit, Lieder auf Yoruba zu hören. Denn was viele nicht wissen, ist, dass die afrikanische Yoruba-Kultur (ihre Sprache, Rhythmen, Tänze) auch zur brasilianischen Kultur gehört. Mit dabei ist die Multikünstlerin Claudia Lima und das Ensemble A Brazilian Love Affair. Kartenreservierung unter www.gruppe02.at