Burggarten Wels steht im Zeichen des Brauchtums

10.05.2017, 14:16 Uhr

Blasmusik, Gesang, Literatur und Kulinarik aus ganz Oberösterreich sehen, hören und genießen.

WELS. Der Burggarten bildet am 19. Mai ab 15.00 Uhr den Rahmen für eine Brauchtumsveranstaltung der Stadt Wels und des Musikvereines der Österreichischen Bundesbahner Wels. Unter dem Motto "4 Viertel hat s'Landl" gibt es Blasmusik, Gesang, Literatur und Kulinarik aus ganz Oberösterreich zu sehen, zu hören und zu genießen. Bei Schlechtwetter findet das Event in der Stadthalle statt.Zum Auftakt stellen Chöre der Welser Pflichtschulen ihr gesangliches Können unter Beweis. Anschließend treten entsprechend dem Motto aus jedem Viertel des Bundeslandes ein Musikverein und ein Chor auf. Zur Einstimmung trägt jeweils der Stelzhamerbund Oberösterreich Texte aus der betreffenden Region vor. Für das leibliche Wohl ist mit Schmankerln aus allen Landesteilen gesorgt. Ab 16.30 Uhr stehen im Burgmuseum kostenlose Führungen auf dem Programm. Weiters präsentieren die Welser Kultur-, Brauchtums-, Heimat- und Trachtenvereine ihr Angebot. Diese marschieren zum Abschluss gemeinsam mit den Musikvereinen, Vertretern des Bundesheeres, dem Bund der ehemaligen 4er Dragoner der Feuerschützengesellschaft Wels 1847 und dem Hessenbund feierlich in den Burggarten ein. Anschließend spielen alle teilnehmenden Musikkapellen miteinander den "Großen Österreichischen Zapfenstreich".