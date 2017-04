Ein Aufruf: Alle die gerne singen ... bitte kommen! Alle die gerne singen, aber denken sie können es nicht ... unbedingt kommen!

Wir haben einen Profi-Chorleiter (Richard Griesfelder) engagiert, der die Gabe hat, aus jeder Gruppe einen Chor zu formen, Hemmungen abzubauen, dabei viel Freude und Spaß zu verbreiten und uns dabei einen unvergesslichen Abend zu schenken. Richard Griesfelder, der dies schon oft gemacht hat, bringt viel Erfahrung mit und garantiert Erfolgserlebnisse.

In Hamburg, Salzburg und vielen anderen Orten gibt es bereits derartige Projekte, aber in Wels eine Premiere!In Worten lässt sich nicht beschreiben, was in einem Raum passiert, in dem zehn, fünfzig, hundert Menschen anfangen zu singen. Das klingt oft so gut, dass man eine Gänsehaut bekommt. Natürlich ganz anders als ein erfahrener Chor aus Gesangsprofis. Die Stücke sind aber auch einfacher.Der Welser „Ich-kann-nicht-singen-Chor“ ist keine feste Gruppe, sondern ein Versuch!Also – bitte kommen, je mehr desto besser, FreundInnen, Bekannte, Verwandte mitnehmen und uns helfen, die Werbetrommel zu rühren.Wir sehen uns am 24.6. und freuen uns darauf!Anmeldung unter: office@medienkulturhaus.at oder 07242 / 207030Unkostenbeitrag: €15,-