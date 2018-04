Der Welser Maibaum kommt aus Sipbachzell

22.04.2018, 09:59 Uhr

Gemäß der Tradititon soll der Baum heuer mit purer Muskelkraft aufgestellt werden.

WELS. Dieses Jahr wird der Maibaum in Wels, gespendet von Sipbachzell, in alter traditioneller Weise, und mit purer Muskelkraft am Welser Stadtplatz aufgestellt. Am Samstag, 28. April, wird ab 10.00 Uhr zur Brauchtumszeremonie eingeladen und anschließend – sobald der neue Baum steht - am Frühschoppen mit regionalen Schmankerl, Live-Musik und tollem Kinderprogramm gemütlich gefeiert. Es ist im Zentralraum selten geworden, dass die Maibäume noch mit purer Muskelkraft aufgestellt werden. Die Stadt Wels und die Wels Marketing & Touristik GmbH greifen diese Tradition auch heuer wieder auf und feiern mit der gesamten Stadt das Maibaumfest in der Innenstadt.

Schmankerl & Live Musik

Besucher dürfen sich auf Stände mit Bier, Bratwürstel, sowie Bauernkrapfen von den Sipbachzeller Bäuerinnen freuen. Auftritte der Jagdhornbläser Sipbachzell, Live-Musik mit von „Ladi´s Läuse“, Tanzeinlagen der Volkstanzgruppe Marchrenk, der Tanzschule Santner sowie des Kindergartens Siebenbürgerstraße stehen ebenso am Programm wie der traditionelle Bandeltanz, aufgeführt durch die Landjugend Sipbachzell.