Ensemble Wooden Affair zu Gast in der LMS Pichl

Musik aus Argentinien, dem pannonischen Raum, Bulgarien und dem Balkan

PICHL. Das KulturCafe Pichl wird zwanzig: Das wird mit einem ganz besonderen Konzert gefeiert. Am Samstag, den 20. Mai 2017, um 19.30 Uhr, wird Wooden Affair bestehend aus Doris Freimüller (Klarinette, Bassklarinette), August Auinger (Klarinette, Bassklarinette), Holger Mair (Klarinette, Bassklarinette), Sandra Freimüller (Gitarre) und Herwig Stieger (Percussion) das Publikum in der Landesmusikschule Pichl begeistern. Das Ensemble hat sich 2014 zu einer einzigartigen Cuvée von Holzinstrumenten zusammengefunden. Ihre Musik ist inspiriert durch Einflüsse aus Argentinien, dem pannonischen Raum, Bulgarien und dem Balkan. Karten gibt es im Café Strassmayr in Wels und im Botanicum in Pichl.