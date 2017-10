Genuss-Film-Brunch und Kinderatelier

Ein mediterraner Brunch erwartet Sie am Sonntag 8. Oktober 2017 von

10:00 - 13:30 Uhr im SAZIO!

Frühstücks- und Brunchkultur mit Kinobesuch (wer will). Erwachsene €12,- Kinder €6,- (exklusive Getränke)Kombiticket Film und Brunch Erwachsene €17,- Kinder €10,-ab 12:00 Uhr"ON THE MILKY ROAD" von Emir Kusturicaund der Kinder/Familienfilm "NUR EIN TAG"Zusätzliches Programm für Kinder:Das Medien Kultur Haus startet ein neues Projekt für die Jüngsten.

Ein neuer Aspekt der Kunstvermittlung im Medien Kultur Haus - das „mkh° Kinderatelier“ als Experimentierort für die Jüngsten: dort ist kreatives Arbeiten für 4-10 Jährige, mit wechselnden Schwerpunkten bei Material und Herangehensweise geplant.Kindergärten so wie Volksschulen sind herzlich eingeladen bei uns außergewöhnliche Werkstücke zu kreieren.Terminvereinbarung ab sofort unter: v.url@medienkulturhaus.atJeder Workshop beginnt mit dem Vorlesen einer Geschichte bevor sich die Kinder dann an die Werkbänke begeben und ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Der Prozess des Arbeitens steht hierbei mehr im Vordergrund als das fertige Objekt.Unsere Werk-Workshops fördern das erste Umgehen mit Werkzeugen, es werden Ausflüge in die Farbenlehre und Materialkunde gemacht. Wir geben zwar Anweisungen lassen aber die Kinder selbst entscheiden wie sie arbeiten möchten. Dabei wird nicht nur die Freude am Werken gefördert, auch das Selbstbewusstsein der Kleinen wird gestärkt.Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch!