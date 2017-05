Geschichten- und Sagenerzählungen von "Mandl aus Sandl"

AT

, 4600 Schleißheim AT

Sportplatz , 4600 Schleißheim AT

Josef Mandl aus Sandl ist Geschichten und Sagensammler sowie Erzähler. Im Jahr 2003 stolperte er über so manche alte Begebenheit in seinem Heimatort und seit damals lassen ihn diese Erzählungen nicht mehr los.



Josef Mandl wird am 13 Mai, begleitet von der Theatergruppe Schleißheim, bei einer Wanderung durch die Wälder von Schleißhheim mystische Geschichten und Sagen erzählen.



Nach der Rückkehr auf den Sportplatz gibt's Erfrischungsgetränke und Knackergrillen bei Lagerfeuerromantik. Auf euer Kommen freuen sich die Mitglieder der Theatergruppe.