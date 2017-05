Grillen braucht Zeit

02.05.2017, 14:22 Uhr

Der Experte Franz Kupetzius verrät nützliche Tipps und Tricks rund ums Thema Grillen.

WELS (nl). Kein Stress und gemütliche Leute – genau das gehört laut Franz Kupetzius, dem größten Barbecue-Caterer Österreichs, zu einer gelungenen Grillerei. "Grillen hat nichts mit schnell zu tun", erklärt er. Wichtig ist, auf einen sicheren Standort zu achten, dieser muss windgeschützt und kippsicher sein. Außerdem sollte daneben ein Tisch aufgestellt werden können. Denn der "Grillmeister" sollte am besten in unmittelbarer Nähe der Gäste grillen. Was auf den Grill kommt, bleibt jedem selbst überlassen. "Beim Fleisch hat man alle Möglichkeiten", so Kupetzius. Der Trend geht aber vor allem zu magerem Fleisch wie Pute oder Huhn. Zu den typischen Beilagen zählen Gemüse, Brot oder Kartoffeln. Beim Kauf des Grillers sollte vor allem eines beachtet werden: "Ein Griller muss die untere Temperatur halten können", so der Experte Kupetzius. Außerdem sollte jeder "Grillmeister" drei Werkzeuge besitzen: ein Schneidbrett, am besten mit einer Saftrille, ein gutes Messer und eine Grillzange. "Mehr braucht es eigentlich nicht." Elektro-, Gas- oder Kohle- beziehungsweise Brikettgriller gibt es heute am Markt zu kaufen. Wer sich für Kohle oder Briketts entscheidet, dem empfiehlt der Barbecueexperte, einen Anzündkamin zu verwenden: "Dieser ist auch für Anfänger geeignet."