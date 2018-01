Gunskirchner Gschnas 2018 wird ein "tierischer Spaß"

Am Samstag dem 27. Jänner, ab 20:30 Uhr findet in Gunskirchen, im Festsaal des Gasthaus Gruber mit dem Faschingsschnas der SPÖ Gunskirchen wieder der Höhepunkt der Faschingssaison in Gunskirchen statt. 2018 unter dem dem Motto "TIERISCH GUT"!