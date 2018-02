Kiwanis Club bringt KERNÖLAMAZONEN mit „Liederliebesreisen“ am 7. April nach Eferding

13.02.2018, 06:58 Uhr

Der Inhalt des Programms verspricht einen tollen Kabarettabend: Die Kernölamazonen präsentieren am Samstag, 7. April in Eferding eines ihrer österreichweit umjubelten Kabarettprogramme. Bei den bisherigen Gastspielen in Eferding begeisterten die beiden Steirerinnen das zahlreiche Publikum. Der Kiwanis Club Eferding mit seinen 31 Mitgliedern besteht seit über 25 Jahren und unterstützt vor allem Kinder- und Jugendprojekte in der Region. Insgesamt konnte der Serviceclub seit seinem Bestehen über 280.000 Euro für soziale Zwecke spenden.Bildtext: Die Kernölamazonen sind am 7. April um 19 Uhr im Bräuhaus zu Gast