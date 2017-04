Das an der Linzer Bruckner Universität beheimatete Schwanthaler Trompetenconsort spielt in der an damaligen Fürstenhöfen üblichen Besetzung von 8 Trompeten und Pauken.

Eine Posaune und eine Orgel, sowie 2 Chalumeaux bzw. Klarinetten erweitern den Klanghorizont.Im Konzert werden Divertimenti, Aufzüge und Sonaten von Wolfgang Amadé Mozart, Heinrich Ignaz Franz Biber und deren Zeitgenossen zu hören sein.Eintritt: 15 €Mehr Infos dazu auf unserer Homepage