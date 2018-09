Kulturraum Alte Kirche Marchtrenk präsentiert drei Konzerte anlässlich der Gedenkjahre 1818, 1918 - 1938 und 1968

05.09.2018, 20:31 Uhr

KAMMERMUSIK MIT FORTEPIANO

Marchtrenk: Alte Pfarrkirche |Arthur Schoonderwoerd, einer der international führenden Spezialisten für Hammerklaviere reist extra für dieses Konzert aus dem französischen Besáncon an.Im Gepäck hat er seine Kopie eines Wiener Klaviers von Anton Walther aus dem Jahre 1790 und zahlreiche kammermusikalische Raritäten von Wolfgang Amadé Mozart, Ludwig van Beethoven, Johann Nepomuk Hummel und Paul Struck.

ENTARTETE MUSIK

DIE WILDEN 68ER

Gemeinsam mit seinen österreichischen Kollegen wird er diese Werke bei seinem Konzert in Marchtrenk zum Besten geben.Arthur Schoonderwoerd – FortepianoFirmian Lermer – ViolaMarkus Springer - historische KlarinetteMichael Söllner und Albert Heitzinger - NaturhornMusik jüdischer Komponisten, aber auch Musik, die nicht zur Ästhetik der Nationalsozialisten pass-te, wurde damals als „entartet“ bezeichnet und mit einem Aufführungsverbot belegt.Im Rahmen des Gedenkjahres gestaltet das Kulturraum Ensemble ein Programm mit experimenteller, aber auch vom Jazz beeinflusster Musik von Schönberg, Webern, Krenek, Korngold und Hanns Eisler aus den Jahren 1918 bis 1938.Die junge oberösterreichische Schauspielerin Andrea Bröderbauer singt und spielt Lieder und Texte der Zeit.Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Gedenkjahres in Kooperation mit dem Museumsverein Marchtrenk - Welser Heide statt.Andrea Bröderbauer – StimmeWerner Neugebauer – ViolineGerhard Hofer – KlavierMarkus Springer - KlarinetteDas Quartett um den Saxophonisten Christian Maurer taucht ein in die Welt des Österreichischen Jazz der 60er Jahre. Die Musiker präsentieren in ihrem Programm Songs von Joe Zawinul, Fatty George und Hans Koller.Christian Maurer – SaxophonHelmar Hill – PianoChristian Steiner – BassFranz Trattner - DrumsEintritt bei allen Konzerten: 15 €Weitere Informationen zu den Konzerten finden Sie auf der Website www.kulturraum-alte-kirche.at